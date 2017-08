Tyler Posey tiene una nueva y misteriosa novia

Tras el revuelo mediático que generó su romance y posterior ruptura con la también actriz Bella Thorne en 2016, en parte debido a las fotografías dedicándose carantoñas de todo tipo que ambos compartían en las redes sociales, Tyler Posey ha decidido mantener su nueva relación sentimental en la más estricta intimidad.

Más allá de reconocer que sí tiene novia, el actor de 25 años no había querido dar ninguna información sobre la identidad de la joven que ha conseguido robarle el corazón, para confirmar por ejemplo si se dedica también a la industria interpretativa o para revelar cómo se conocieron.

En un raro arranque de sinceridad, ahora ha dado algunos detalles para ofrecer un retrato de la personalidad de la chica en cuestión y tratar de explicar por qué le tiene tan fascinado, pero sin entrar a profundizar por miedo a que un desliz revele quién es ella.

“La admiro mucho. Creo que tiene muchísimo talento y que es una gran persona. Me inspira mucho, y al mismo tiempo también consigue que me sienta intimidado en muchas ocasiones, lo cual es algo a lo que no estoy acostumbrado. Solo hablar del tema hace que me ponga nervioso. Es preciosa, muy divertida y tenemos muchos intereses en común. Podría seguir hablando sin parar de ella todo el día”, comentó el protagonista de ‘Teen Wolf’ a la revista Us Weekly.

Eventualmente, el intérprete tiene previsto hacer las presentaciones oficiales entre su nueva chica y sus fans, pero solo una vez que su noviazgo esté afianzado.

“A ver, tampoco es que sea un secreto como tal. Es algo que acaba de comenzar. Puede que en un par de meses o así ya esté listo para hablar de ello”, adelantó.

Pese a la cautela de Tyler, sus seguidores más avezados no han tardado en percatarse de la amistad especial que parece mantener con la actriz Sophia Taylor Ali, a quien conoció en el rodaje de la película de terror ‘Truth or Dare’ y con quien ha sido fotografiado paseando de la mano.

De momento, él ha preferido no confirma ni desmentir los rumores, por lo que habrá que esperar unos cuantos meses para ver si se anima a cumplir lo prometido y desvela el misterio de quién es la afortunada que le ha retirado del mercado de solteros.