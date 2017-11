‘¡Claro que puedo vivir sin ir al gimnasio!’: Gabrielle Union

Haciendo un raro ejercicio de sinceridad, la actriz Gabrielle Union ha reconocido que, si bien ella es una más de las celebridades que se deja la piel en el gimnasio, jamás caerá en la tentación de justificar su intensa actividad física alegando que lo hace por placer o que no le supone ningún esfuerzo, sino por miedo al qué dirán.

O lo que es lo mismo, a ser la comidilla de las revistas sensacionalistas que cada verano examinan las fotografías de las famosas en la playa en busca del más mínimo defecto.

“No soy una de esas personas que no pueden empezar su día sin hacer deporte, de eso nada. De hecho, puedo empezar mi mañana de maravilla durmiendo y comiendo tortitas. Pero hago deporte porque tengo un historial familiar de diabetes y enfermedades coronarias”. Saber qué puedo hacer para prevenir ese tipo de situaciones ya es un punto muy a mi favor. Y luego también está mi trabajo.

“Ser consciente de que hay mucha gente que se muere de ganas de encontrarte algo de grasa para señalarla con una flecha me motiva para ir al gimnasio”, reconoce sin tapujos la artista en una entrevista a la revista Health.

Eso sí, una vez que reúne la fuerza de voluntad necesaria para arrastrarse hasta su gimnasio -solo porque sabe que su entrenador personal la está esperando allí, como ella misma reconoce-, Gabrielle se convierte en otra persona que no conoce la palabra ‘derrota’.

“Entre el miedo a los problemas de salud y el terror a aparecer en una de esas secciones de: ‘¡Las estrellas también son humanas! Mira cuánta celulitis’ no me queda otra que ir al gimnasio. Pero cuando ya estoy allí me vuelvo muy competitiva y no quiero marcharme. En mi mente, es como si estuviera en las Olimpiadas con completos desconocidos: ellos no se dan cuenta de que se trata de una competición, pero por lo general yo siempre gano, generalmente porque se marchan antes que yo”, asegura divertida.

Actualmente, la motivación de la artista para continuar manteniendo una fuerte actividad física es conseguir un trasero que nada tenga que envidiar al de Jennifer Lopez.

“Lo mío ahora son las sentadillas. Me estoy concentrando en desarrollar más trasero. Hemos diseñado un entrenamiento específico para conseguirlo y también hace falta comer de una manera determinada, con mucha proteína para poder generar más músculo”, confiesa.