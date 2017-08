Idris Elba echa de menos su anonimato

A lo largo de las dos últimas décadas, la fama de Idris Elba ha ido creciendo de forma constante gracias a sus trabajos en la pequeña pantalla -‘Luther’ y ‘The Wire’- y a su participación en los últimos años en grandes producciones como ‘Star Trek: Más allá’ y varias películas de Marvel.

Aunque su trayectoria sea el sueño de cualquier actor, al haberle dado tiempo para asimilar su popularidad al tiempo que compaginaba proyectos rentables con otros más vocacionales, el británico no puede evitar pensar en los días en que podía pasar por su Londres natal sin que nadie se girara a mirarle.

“Es cierto que recibo mucha atención. Echo un poco de menos el anonimato”, reconoce en una entrevista a Time Out, en la que trata de huir del dramatismo asegurando que, si quiere, aún logra pasar desapercibido. “Esa es una de las razones por las que es una buena idea vivir en una gran ciudad, te da la posibilidad de camuflarte entre la multitud”.

Sin embargo, las declaraciones del artista no deben confundirse con una queja, porque es muy consciente de lo afortunado que es.

“No me arrepiento, para nada. Si no quisiera que me reconocieran me dedicaría a jugar al ajedrez. Lo que quiero decir es que estoy en la profesión equivocada para quejarme de que me reconocen por la calle. La gente suele tener buena intención, simplemente quieren saludarte porque sienten que te conocen”, apunta.