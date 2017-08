Marjorie de Sousa solicita prueba de ADN a Julián Gil

Al hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil se le realizará una prueba de ADN para comprobar que el niño sí es hijo del actor argentino, de acuerdo al programa El Gordo y La Flaca.

Según los documentos mostrados por la emisión, fue la misma actriz venezolana quien interpuso la demanda ante el juzgado en México que lleva el caso de manutención.

“Yo Marjorie de Sousa con el debido respeto solicito a usted un dictamen médico de ADN realizado a mi menor hijo Matías Gil para comprobar el vínculo sanguíneo existente que mi menor hijo tiene con Julián Gil”, dice el texto presentado.

El programa detalló que esta prueba la está solicitando la actriz porque necesita aclararlo, y hacer hincapié para el desarrollo psicológico del menor, porque según dice Marjorie en el documento, Julián ha tratado de ensuciar su nombre y ella es figura pública y vive de su imagen y además ha puesto en tela de juicio su moral y su reputación.

La demanda fue interpuesta la semana pasada, pero el juez de turno rechazó la petición argumentando que esa no era la dependencia en la que debía solicitar la prueba de ADN, así que la venezolana deberá requerir esta prueba en la dependencia correcta.

Cabe recordar que hace unos meses corrió un fuerte rumor sobre que Gabriel Soto sería el verdadero padre del pequeño, debido a que Marjorie y Gabriel, quien está casado con la actriz Geraldine Bazán, enfrentaron un escándalo el año pasado, luego de que se publicaran unas fotos en las que aparece el actor cargando a la venezolana en una playa. Al poco tiempo Marjorie comenzó su relación con Julián y anunció su embarazo.

Al respecto de los dichos, Gil dio su postura y además de defender a Gabriel, negó tener intenciones de realizar una prueba de paternidad.

“Me irrita, me ofende, y encima me están faltando al respeto a mí como papá, a Marjorie como madre y sobre todo a Gabriel, a quien respeto como compañero y amigo que es, o sea que ahora resulta que todos los niños con ojos azules son hijos de Gabriel Soto, o sea no mam…”, dijo en aquella ocasión el actor.