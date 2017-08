“Vivimos lejos”: Fabiola Campomanes sobre Kate del Castillo

Fabiola Campomanes prefirió no dar gran detalle sobre su relación con Kate del Castillo, de quien se dice se encuentra distanciada tras ser investigada por las autoridades mexicanas por su encuentro con “El Chapo” Guzmán.

Ante los cuestionamientos de los medios durante un evento en la Ciudad de México, la actriz no afirmó ni negó su cercanía con Del Castillo.

“Vivimos lejos o sea la distancia, está distancia tampoco es que viva aquí a dos cuadras”, dijo Campomanes sobre sus posibles encuentros con la protagonista de “La Reina del sur”.

Para finalizar el tema, Fabiola subrayó que ella no habla de su vida personal y no contará a la prensa cuántas veces le habla a una persona o si no le habla.

Cabe señalar que Campomanes y Del Castillo son parte del grupo de amigas conocido como “Las Lagartonas” conformado además por Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, y Roxanna Castellanos, quienes en los últimos años han dejado en duda si su amistad de más de 20 años sigue tan sólida como presumían tiempo atrás.