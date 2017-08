Angelique Boyer alaba las cualidades de Sebastián Rulli

Angelique Boyer no dudó el alabar las cualidades como padre de su pareja Sebastián Rulli, quien protagonizará la telenovela ‘Papá a toda madre’.

“Es excelente papá, es maravilloso, es muy buen amigo, es el mejor ejemplo, a mí me encanta verlo feliz”, expresó la actriz en entrevista para Televisa Espectáculos.

Asimismo, la actriz consideró que este nuevo proyecto en el que comparte créditos con Maite Perroni le cambiara la vida a su novio.

“Y ahora que lo veo en este proyecto estoy segura de que va a ver un antes y un después de Sebastián Rulli con este proyecto, por el equipo que están formando, por la producción, por sus directores, estoy muy emocionada ya quiero que empiece”, confesó.

Angelique contó que mientras Rulli regresa a los foros de televisión, ella aprovechará su tiempo libre para recibir a su familia en México y llevarlos a turistear por todo el país, y reafirmar el orgullo que siente por la cultura azteca.

“Los últimos 29 años he ido yo creo que dos veces, entonces conozco muy poco de la región donde yo nací, amamos México, desde el día que llegaron mis padres, llegaron a adaptarse a México, no llegaron a imponerse, y yo agradezco que mi cultura sea completamente México, porque cuando yo voy a Francia es que me siento extranjera”, finalizó.