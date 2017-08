Julión Álvarez alejado de su familia por temor a una intervención telefonica

Julión Álvarez dejo entre ver que además del fuerte proceso legal que atraviesa al ser vinculado con una red de lavado de dinero, le preocupa que su teléfono esté intervenido y sea espiado, por lo cual no ha podido comunicarse con su familia.

“El tema es difícil y aparte de que no es tal cual, igual que los mensajitos, los mensajitos dependiendo, se pueden escribir de una manera y se pueden interpretar de otra, cuando son temas así, no sólo esto, cuando ha habido chismes de atrás, yo no quiero que me hable nadie, ni mi mamá, ni mi papá, o sea que ellos saben, no me gusta hablar temas por teléfono y menos con este tema delicado, yo no platico cosas por teléfono de nada absolutamente”, dijo el cantante en conferencia de prensa.

El llamado “Rey de la Taquilla” aseguró que sus padres se encuentran tranquilos a pesar de la difícil situación que vive en este momento y confían en que la ley probará su inocencia.

“Íbamos caminando y de repente vi a mi papá como que se agüitó, le dije: ‘api, no pasa nada, pues si yo sé lo que soy hombre’, (nos dimos) un abrazo y un beso, (y continué) vamos adelante usted camínele, vámonos”.

De la misma forma, el cantante pidió respeto para su familia, a la cual ha tratado de mantener aislada de todos los escándalos que ha enfrentado en su carrera. “Sí les pido de favor ojalá pueda seguir manteniendo esta cosa por separado, a parte”.

Con respecto a su trabajo, Álvarez confirmó que en este momento se encontraba tramitando su visa de trabajo en Estados Unidos, pero debido al problema ve lógico que le retiren el trámite, sin embargo, afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades en ese país para aclarar su situación legal.

Finalmente, pidió a la gente no satanizarlo por este escenario. “Desgraciadamente el género de la banda, la música norteña, la música mexicana es tachada muchas veces o relacionada con cosas malas, pero les puedo decir que no es un sinónimo, no es sinónimo de malo, es un trabajo muy honrado en el que se generan muchos empleos”.