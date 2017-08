Chicharito: el mayor fan de su chica Andrea Duro

El futbolista no deja escapar ninguna oportunidad de comentar las publicaciones en Instagram de su chica Andrea Duro para dejar claro que su impresionante belleza le deja embelesado a cada ocasión

Tres días después de confirmar su relación con el futbolista Chicharito a través de una fotografía que les retrataba muy acaramelados, Andrea Duro ha regresado a Instagram para compartir una nueva imagen, esta vez en solitario, tomada durante su ‘noche de chicas’ con una amiga.

A pesar de que en esta ocasión no tenía nada que ver con él, la publicación no tardó en llamar la atención del mexicano, que ya hizo saltar las alarmas en torno a su romance con la actriz precisamente al dejarle comentarios en sus redes sociales y que de nuevo no pudo evitar resistirse a hacerle llegar un piropo a su chica a través de ese mismo medio.

Una vez más, “el delantero confió en los emoticonos -una de sus formas de comunicación favoritas- para expresar lo embelesado que le tiene la belleza de la joven utilizando una caritas con dos corazones por ojos y otra con la boca abierta”.

El hecho de que la pareja no oculte ya su relación, después de dar muchas pistas al respecto durante un par de semanas en sus redes sociales, todo sea dicho, puede interpretarse como una señal de que el deportista ha vuelto a encontrar la estabilidad en el terreno amoroso tras un año muy azaroso, marcado por la cancelación de su compromiso con la periodista Lucía Villalón y por su sonado y breve noviazgo con la actriz mexicana Camila Sodi, que llegó a su fin -según ella- por la presión mediática que tuvieron que soportar después de ser fotografiados juntos en París.

A tenor de las indirectas que han intercambiado desde entonces, su romance no ha conseguido dar paso a una bonita amistad, algo que por otra parte tampoco parece quitarle el sueño a él.

De hecho, en los últimos días Chicharito no hace más que derrochar optimismo en su perfil de Instagram, un estado de ánimo que no cuesta relacionar con su nueva novia.

“Mitad de semana, ¡esperando a que llegue el domingo! #feliz #blessed (afortunado)”, comentaba este mismo jueves junto a una fotografía suya en la que aparecía muy sonriente, en la misma línea que lo hacía a principios de semana al presentar oficialmente a Andrea ante todos sus seguidores. “Pensarán y dirán lo que quieran… Pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla…”, aseguraba poniéndose muy romántico en aquel momento.