Chris Pratt y Anna Faris aún siguen viviendo juntos

Los actores Chris Pratt y Anna Faris anunciaron su sorprendente separación a principio de esta semana, alegando que tras mucho esfuerzo y trabajo habían llegado a la conclusión que no podían salvar su matrimonio, pero según ha revelado ahora su amiga, la estrella televisiva Patti Stanger, ambos siguen viviendo aún bajo el mismo techo.

“Es cierto que esto resulta complicado porque estoy muy unida a los dos. Me siento muy triste. El día que lo anunciaron les mandé un mensaje. No sé lo que ha sucedido, la verdad, sé que Chris sigue en la casa. Recemos para que se arregle todo”, ha asegurado Stanger en una entrevista a Entertainment Tonight, en la que ha opinado que aún cabe la posibilidad de que las dos estrellas se den una nueva oportunidad.

“Si él no se ha ido, es porque hay esperanza. Significa que todavía se quieren. Porque no es que sean pobres, podrían alquilar otra casa. Es solo que no quieren alejarse el uno del otro”.