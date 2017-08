Julión Álvarez acepta conocer al narcotraficante con quien se le ha ligado

Julión Álvarez ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México tras ser señalado por La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como prestanombres de Raúl Flores, un narcotraficante mexicano.

“Antes que nada me presento como Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez y su Norteño Banda. Una persona de trabajo que desde hace más de 10 años he construido mi carrera, mi patrimonio de manera muy pública y muy honesta”, inició el intérprete el encuentro con los medios.

Al ser cuestionado sobre su relación con Raúl Flores Hernández admitió que lo conoció en Guadalajara, Jalisco, en un lugar llamado ‘La Camelia’, de los primeros sitios que visitó cuando empezó su carrera. Pero negó tener vínculos con él, y a pesar de que se lo presentaron, nunca tuvo otro contacto con él, ni siquiera tiene sus números.

“Ahí lo conozco como empresario, como administrador, la gente que estaba encargada. Gracias a Dios, es otra cosa que he dicho y muchos me van a tachar de mal rollo, no tengo la necesidad gracias a mis logros y éxitos, de tener socios. No tengo sociedades”.