Hijo de Isela Vega y Alberto Vázquez ruega por su cariño

Arturo Vázquez confesó que a pesar de vivir una niñez separado de sus famosos padres Isela Vega y Alberto Vázquez y de declarar que actualmente tiene una relación distante con ambos, hoy lo único que busca es reencontrarse con ellos.

Durante una entrevista en el programa “Todo para la mujer”, el actor fue cuestionado sobre un posible rencor que pudiera tener con los artistas por no cuidarlo de niño.

“No hay rencor, nunca he tenido rencor siempre he tenido sed de un abrazo, eso es lo que he tenido, sed de un abrazo sincero y sed de una plática sincera, de hablar sinceramente”, señaló Arturo.