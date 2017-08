Eugenio Derbez y Demian Bichir, un ejemplo a seguir

México, 10 Ago (Notimex).- La actriz María Alicia Delgado considera que Eugenio Derbez, Demian Bichir y Damián Alcázar son un ejemplo a seguir en el mundo del espectáculo, por su logro y desempeño en Hollywood.

En entrevista con Notimex, durante la inauguración de una estética de belleza, la comediante destacó que por su esfuerzo y empeño Eugenio Derbez se merece un lugar en el cine mexicano y también en Estados Unidos, por su desempeño como actor, productor y director de sus propios proyectos.

“Damián Alcázar es de mi generación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando estudiábamos teatro y él también ha dado lo mejor de sí para ser tomado en cuenta en Hollywood, así como Demian Bichir que está creciendo exponencialmente como actor”.

María Alicia Delgado externó su tristeza al ver que Eugenio no la ha invitado a ser parte de alguna de sus películas, luego de hacer una gran mancuerna en el programa “XHDerbez”, con los personajes “Alz” y “Heimer”.

“La verdad ni un saludo, yo creo que tiene tanto en qué ocuparse que difícilmente pasaría por su mente saludar, y yo no lo he buscado porque no me gusta que me desairen, pero estaría genial llevar al cine a los dos viejitos olvidadizos, seguro la gente moriría de risa con tantas peripecias”, declaró.

Por otra parte, indicó que está lista para verse en la nueva barra de comedia de Televisa, que saldrá el próximo 28 de agosto.

Asimismo, dijo que ha cambiado mucho la televisión. “Quién diría que la competencia de la televisión fueran las series y los canales digitales, como Netflix o los blogueros, aunque es bueno porque todo cambio te obliga a crecer, por eso estoy orgullosa de escribir, dirigir y producir”.

María Alicia Delgado junto con la joven actriz Marcela Alcaraz cortaron el listón de inauguración de la estética de depilación, para luego recorrer las instalaciones y felicitar a la dueña Marcela Ruffo, hermana de la también actriz, Victoria Ruffo.