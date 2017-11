Lauren Jauregui está ‘orgullosa’ de su bisexualidad

La componente de Fifth Harmony no se arrepiente de haber confesado su orientación, ya que con ello ha podido animar a todos sus seguidores a vivir su sexualidad sin miedo

Poco después de que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos, la integrante de Fifth Harmony Lauren Jauregui escribía una carta abierta a todos los votantes del republicano en la que, además de criticarlos duramente por apoyar al empresario reconvertido en político, también confesaba por primera vez su bisexualidad.

Han pasado ya nueve meses de su declaración y la cantante no podría estar más contenta de poder vivir con naturalidad y de cara al público su orientación sexual, sobre todo al ser consciente que con su ejemplo puede ayudar a otros que se sientan como ella.

“No puedes utilizar el hecho de que sea bisexual en contra de mí si eso es algo de lo que estoy orgullosa. Me siento más motivada que asustada de poder compartir quién soy yo realmente porque me hace muy feliz cuando una chica viene a mí y me dice que gracias a mí ha podido cargarse de fuerzas para aceptarse tal y como es”, se ha sincerado en una entrevista concedida a la revista Seventeen.

Pese a la confianza que exhibe al hablar sobre este aspecto tan íntimo de su vida y de tener una legión de seguidores que no pierde oportunidad alguna de piropearla a través de sus redes sociales, Lauren sigue siendo una chica de 21 años con inseguridades y complejos, especialmente en lo que a su cuerpo se refiere.

“Han habido momentos en los que todo el mundo me decía: ‘Oh, ¡qué delgada estás! ¡Tienes un aspecto fabuloso!’. Pero lo que no saben es que estoy deprimida y que esa es la razón por la que me veo así.

Me gusta hacer pequeñas cositas que me hagan sentirme sana, como ir al gimnasio o beber agua. Si me siento en plan: ‘Odio lo que estoy viendo en el espejo’, me digo: ‘Venga, ¿qué voy a hacer para solucionarlo?’. Sea como sea, cada centímetro y cada cicatriz de tu cuerpo es lo que hace que seas tú”, ha explicado también.

Quien también espera poder ser un modelo a seguir para las jóvenes de hoy es su compañera de banda Normani Kordei. Desde que saltara a la fama en el año 2012, la artista de orígenes africanos no ha tenido ningún reparo en condenar abiertamente los insultos que ha recibido a lo largo de su carrera por su color de su piel, de modo que ahora quiere dar un paso más allá y convertirse en la figura pública en la que toda una generación de chicas pueda verse reflejada.

“Yo he tenido problemas de autoestima algo diferentes a los de las otras chicas porque soy la única chica de color del grupo. Es un problema que tantas niñas, ya sean afroamericanas, latinas o lo que sea, no tengan nada con lo que identificarse. Espero poder serlo. Siento que tengo el poder de influenciar a toda una generación, lo que puede llegar a ser abrumador pero que al mismo tiempo es maravilloso”, ha expresado en la misma publicación.