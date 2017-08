Aubrey Plaza utiliza las redes sociales con ‘moderación’

A sus 33 años y con una agenda repleta de compromisos profesionales, la actriz Aubrey Plaza no está en absoluto dispuesta a invertir el escaso tiempo libre del que dispone en el adictivo universo de las redes sociales, entre otras razones porque la intérprete es plenamente consciente de que un uso prolongado de estas plataformas, además de sacar a relucir una curiosidad excesiva por lo ajeno, podría llevarle a correr el riesgo de perder el contacto con la realidad y acabar viviendo en una especie de fantasía artificial.

“Sí que es verdad que de vez en cuando me dejo llevar y me pongo a espiar a la gente a través de esos agujeritos a sus vidas que te abre Instagram, y hay veces en las que me quedo atrapada mirando mucho más tiempo de lo debido. La verdad es que en la vida real no soy así, suelo ser una persona bastante moderada en todo, así que me digo: ‘Venga, he estado aquí demasiado, ya está bien”, aseguró a la revista People la que fuera protagonista de la serie ‘Parks and Recreation’.

Sus reflexiones sobre el carácter casi patológico de ciertos patrones de conducta que se ven diariamente en las redes están íntimamente relacionados con la temática que trata su más reciente película, ‘Ingrid Goes West’, que narra la historia de una joven obsesionada con la imagen que proyecta en la esfera virtual y que, con el objetivo de mejorarla, termina siguiendo ciegamente los consejos de una de las mayores estrellas de Instagram (Elisabeth Olsen), hasta el punto de que desarrolla una adoración por ella que finalmente se torna en acoso.

“Como muchas otras personas, estoy más que familiarizada con la dinámica de pasarte varias horas conectada, pero al menos en mi caso llega un punto en el que me siento fatal por estar gastando así el tiempo”.

A diferencia de ella [su personaje], yo vivo el mundo de las redes sociales con cierta normalidad, moviéndome en esos espacios que nos resultan más convencionales, pero trato de no sumergirme en las profundidades”, explica en la misma conversación.

Por su parte, la propia Elisabeth Olsen admite que probablemente sería mucho más aficionada a estas plataformas si su rostro no fuera tan fácilmente reconocible, ya que a pesar del escrutinio generalizado que se desprende de estas herramientas, los juicios de valor y las críticas de toda clase siempre son mucho más intensos en el caso de las celebridades.

“Creo que si no fuera actriz y no tuviera esa clase de notoriedad las disfrutaría mucho más, hay tantas cosas divertidas que hacer y que compartir con mis amigos. El año pasado, durante las elecciones, me solían enviar fotos y publicaciones muy interesantes que al parecer se habían vuelto virales. La verdad es que a día de hoy sigo sin saber exactamente qué hace que algo se convierta en viral”, reconoció.