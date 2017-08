Melanie Griffith celebra 60 años de vida con sus hijos

La actriz Melanie Griffith no podría haber empezado con mejor pie la nueva década en la que se adentró ayer miércoles al cumplir nada menos que 60 años de vida, todo un acontecimiento que llevó a la intérprete a organizar sendas celebraciones para deleitar a sus mejores amigos de Los Ángeles, entre los que se encuentra la estrella televisiva Kris Jenner, así como a sus hijos Dakota Johnson, Stella del Carmen y Alexander Bauer, fruto de sus fallidos matrimonios con Don Johnson y Antonio Banderas y Steven Bauer, respectivamente.

Como ya es costumbre en ella, la hija de Tippi Hedren no dudó en inmortalizar los momentos más especiales de su fiesta de cumpleaños con numerosas fotos en las redes sociales, acompañadas de emotivas palabras de cariño y agradecimiento para todos aquellos que acudieron a su llamada y decidieron sorprenderla con originales regalos que, como han dejado patente las instantáneas, le dejaron una sonrisa grabada en el rostro.

“Esta es mi tarta de M&Ms. Muchas gracias a mi dulce familia. ¡Os quiero muchísimo!”, publicó emocionada en su cuenta de Instagram junto a una imagen que la retrata maravillada ante tan suculento pastel y escoltada por sus dos hijas.

“Cena de cumpleaños con mis amigas, Kris Jenner, Loree Rodkin, Liz Edlich en mi restaurante favorito, el Craig’s de Los Ángeles”, escribió poco después en la misma plataforma con la foto de rigor en la que aparecía junto a sus ilustres invitadas, en la que se apreciaba que Melanie había sustituido el floreado vestido que había lucido ante su familia por uno más atrevido de intenso color rojo.

Aunque a lo largo de los últimos años tanto Melanie como Antonio han venido demostrando que su estrecha amistad no ha logrado resquebrajarse pese al fin de su matrimonio en el año 2014, de momento ni el malagueño se ha animado a felicitar públicamente a su exmujer en la esfera virtual -a diferencia de años anteriores-, ni la artista ha hecho mención alguna del hombre con el que estuvo casi 20 años casada.

Sin embargo, y a primera hora de la mañana, Melanie sí que quiso tener un gesto con los miles de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram al hacerles partícipes de una fecha tan señalada, siendo ella la encargada de enviarles un bonito obsequio en forma de besos y buenos deseos de cara al futuro.

“Hoy me he levantado a las 6 y media de la mañana y ni siquiera me acordaba de por qué había hecho eso. Y luego recordé que hoy cumplía 60 años y que me había prometido que saldría a dar un paseo con mi perro Arlo, que está aquí conmigo. Me dijo: ‘Feliz cumpleaños, mami, vamos a ello’. En fin, solo quiero mandaros luz y amor y dar las gracias por los muchos años que llevo viviendo en esta vida tan loca y caótica, Muchos besos”, les dirigía a través de un vídeo colgado en la misma plataforma.