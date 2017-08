Julión Álvarez se defiende y defiende a Rafael Márquez

Tras darse a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Julión Álvarez y a Rafael Márquez en una lista de personas que actúan como prestanombres de grupos del narcotráfico, es el cantante quien salió a dar su versión sobre este hecho.

Después de agradecer las muestras de cariño de todos sus seguidores, Álvarez comentó: “desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando, se nos están echando notas un poquito incómodas a Julión Álvarez y su norteño banda, me siento con la obligación de poder dar una aclaración a todos ustedes”.

Posteriormente, el cantante explicó: “no pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas (…), pero les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo, que se hacer mis cosas, me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado, seguimos trabajando, yo me he dedicado hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada absolutamente tengo necesidad, ahí tiempo al tiempo, no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cosas de envidia, celos, no sé si políticas también, suponemos muchísimas cosas”.

Al respecto de la acusación que también recibió el futbolista, Julión dijo: “Rafa Márquez, hombre es un futbolista yo creo que de los que más años tiene en el futbol, ¿usted cree que tiene necesidad de algo?, entonces yo le mando un abrazo que sí es mi amigo, mi compa, y estamos puestos para hacer equipo si es necesario, sino individualmente cada quién tendrá que defenderse”.

Finalmente, el cantante mexicano reafirmó sentirse tranquilo luego de las acusaciones y espera próximamente poder dar una aclaración más contundente de todo lo dicho en las últimas horas.

Video:

Posted by Julion Alvarez on Wednesday, August 9, 2017

Diversos medios han comentado que tras estas acusaciones al intérprete y al futbolista se les cancelarán de inmediato la visa, prohibirán a las empresas estadounidenses llevar a cabo cualquier tipo de negocio o intercambio con estas dos personalidades y sus compañías, y congelarán las cuentas bancarias y propiedades a su nombre que se encuentren en ese país.