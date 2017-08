Luis Coronel lanza tema contra el bullying

Luis Coronel reveló que compuso la canción “Tal como eres” con la finalidad de ayudar a sus seguidores a superar el bullying del cual también fue víctima.

El cantante de regional mexicano contó que sufrió acoso por venir de una clase no privilegiada y no tener dinero para comprar ropa a la última moda, entre otras cosas.

“Ninguna persona tiene que sentir algún tipo de dolor por lo que es, sea el color de piel, sea que no esté bien económicamente o sobrepeso a mucha personas les toca ese tipo de situación”, dijo el intérprete a un medio mexicano.

Coronel explicó que la idea de componer el tema fue a raíz de que varias fans se le acercaban para contarle sus historias de sobrepeso y la falta de seguridad que eso les ocasionaba.

“Esta canción habla muy bonito de la mujer, de que a mí en los personal no me importa, no hay defectos y hasta tus defectos para mí son perfectos”, manifestó.