La protagonista de ‘Raven’ se sincera sobre sus problemas

Raven-Symoné está convencida de que de haber sido una estrella juvenil en la época actual no habría acabado arrastrando tantas secuelas psicológicas por culpa del 'bullying' que sufrió a causa de su imagen y su figura

Antes de que llegaran Miley Cyrus con su álter ego Hannah Montana y Selena Gomez como la graciosa protagonista de ‘Los Magos de Waverly Place’, la factoría Disney tuvo otra estrella juvenil capaz de actuar y cantar: la protagonista de la serie ‘That’s so Raven’, conocida en los países hispanohablantes como ‘Raven’.

Raven-Symoné, cuyo verdadero nombre inspiró el de su personaje, grabó cuatro temporadas de la popular serie entre 2003 y 2007, al mismo tiempo que encabezaba el reparto de las tres entregas de la saga cinematográfica ‘Las Cheetah Girls’, salía de gira con el grupo femenino de las películas y lanzaban sus propios discos en solitario.

Al igual que a otras muchas celebridades Disney, el intenso ritmo de trabajo y el escrutinio público extremo al que se sometió su imagen durante su adolescencia acabó pasándole factura, tal y como ha querido recordar ahora, señalando como origen de sus enfermedades mentales al ‘bullying’ que tuvo que soportar por su figura, muy distinta a las medidas casi de pasarela que tienen la mayoría de estrellas televisivas jóvenes de la actualidad.

“Decían que era demasiado ‘grande’ para aguantar una hora y media de concierto, o que no sabían cómo podían bailar siendo tan gorda. Y la cuestión es que aún así lo hacía. Estaba siempre de gira porque lo importante no es tu talla, sino que tengas algo que decir, y que además seas capaz de bailar, cantar y actuar. No importa qué talla uses”, asegura la artista, que está preparando el estreno de un spin-off de la serie de que le dio fama, en una entrevista a People.

A pesar de los cánones de belleza imposibles que sigue perpetuando la industria del entretenimiento y su tendencia a sexualizar a sus estrellas desde una edad demasiada temprana, Raven considera aun con todo que la generación que le ha tomado el relevo tiene que enfrentarse diariamente a situaciones mucho más adversas e incluso degradantes.

“Ojalá hubiese vivido en esta época cuando era joven. Probablemente no tendría tantos problemas mentales”, apunta sin poder contener la risa. “Me encanta la moda de: acepta tu cuerpo. Ahora los hay de todo tipo: todos los colores, todos los tipos de pelo… Y hay más androginia, y ahora [el colectivo] LGBTQ cada vez tiene más visibilidad, y me parece maravilloso. Antes no teníamos todo eso, pero supongo que para eso sirve el pasado, para asegurarnos que el presente sea lo que necesitamos que sea”, asegura con optimismo.

La polifacética intérprete, que comenzó su carrera con apenas siete años, retomará su personaje más famoso para mostrar su vida una década más tarde de la última vez que se presentó ante los espectadores, convertida en una madre divorciada que comparte apartamento con su mejor amiga de la infancia Chelsea y los tres hijos que suman entre las dos.