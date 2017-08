Rebel Wilson ingresa de urgencia en el hospital tras una caída

La actriz Rebel Wilson se ha encargado personalmente de informar a sus seguidores de las redes sociales del último de los muchos percances que ha venido padeciendo en el marco de sus rodajes cinematográficos, una fuerte caída que tuvo lugar ayer martes mientras filmaba su nueva comedia, ‘Isn’t It Romantic’, en Long Island (Nueva York) y que la llevó a ser ingresada de urgencia en un hospital de la zona para ser tratada de una “leve” conmoción cerebral.

“Empezando el día con un buen golpe que me ha provocado una leve contusión, y aun así no luzco tan mal a las siete de la tarde. Muchas gracias a todo el personal y a la gente de Long Island que me ha ayudado hoy, tanto en la ambulancia como en la sala de urgencias”, ha escrito la intérprete muy animada en su perfil de Instagram junto a una foto que la retrata previsiblemente en el set de rodaje de la citada película.

De hecho, la propia intérprete ha dejado entrever que el aparatoso accidente podría ser consecuencia directa del tipo de escenas que ha tenido que grabar estos días en la isla neoyorquina, ya que en un mensaje posterior ha hecho referencia a las maniobras tan “locas” que habría tenido que realizar por exigencias del guion y que, teniendo en cuenta los resultados, bien se las podría haber dejado a un experimentado especialista.

“Creo que voy a dejar de hacer escenas locas durante unos días, aunque la verdad es que estoy sobrellevando muy bien mi conmoción cerebral”, aseguró poco después a través de Twitter.

La nueva cinta de la actriz y cómica australiana está coprotagonizada por el atractivo Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth y compañero sentimental de Miley Cyrus, quien da vida en la cinta al interés amoroso del personaje de Rebel y acaba compartiendo con ella alguna que otra escena subida de tono, como ha revelado la simpática artista en la esfera virtual.

“Sí, ¡he conseguido morrearme con él! ¡Qué emoción!”, bromeaba en la misma plataforma junto a una imagen en la que posa divertida con su atractivo compatriota.