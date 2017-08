La exnovia de Aaron Carter no era capaz de comprender su sexualidad

El cantante ha admitido que la separación de Madison Parker se produjo después de que él le confesara su orientación sexual, algo que, según él, la joven no fue capaz de aceptar

Desde que este fin de semana Aaron Carter echara mano de la esfera virtual para revelar su bisexualidad, mucho se ha venido especulando con la posibilidad de que su orientación sexual hubiera sido un factor de peso en su consiguiente ruptura con la fotógrafa Madison Parker.

Ahora el propio cantante ha querido corroborar en cierta manera esos rumores, explicando que tomaron juntos la decisión de terminar con su relación de un año después de que ella se sintiera incapaz de aceptar que su novio pudiera sentirse atraído también por otros hombres.

“Lo hablé con mi exnovia y ella no lo comprendió. No quiso comprenderlo. Y eso fue todo. Así que lo dejamos de mutuo acuerdo y nuestros caminos se separaron desde entonces”, explica el artista en una entrevista para el programa de radio ‘The Bert Show’, en la misma línea que ya lo hacía su representante a principios de semana cuando aseguró que, pese a haber concluido su romance, la expareja no se guardaba ningún rencor y seguía queriéndose y respetándose enormemente.

A finales de año, el que fuera ídolo juvenil cumplirá 30 años y fue precisamente ver cómo se acercaba un hito tan importante en su vida lo que le empujó a confesarle su sexualidad tanto a su entonces chica como a todos sus seguidores. Soltero y sin compromiso, el intérprete está convencido de que por fin ha llegado el momento de ser honesto consigo mismo, sin dar explicaciones a nadie sobre si se enamora de un hombre o de una mujer.

“Para ser sincero, lo llevaba pensando desde hacía años. Sentía que era algo que debía hacer, algo importante que tenía la necesidad de decir, como si fuera parte de este nuevo capítulo que empezaré cuando cumpla 30 años, el 7 de diciembre de este año”, manifiesta también.

En el emotivo mensaje que publicó este sábado, Aaron revelaba que ha sabido que era bisexual desde que tenía 13 años, aunque no fue hasta cinco años después cuando tuvo su primera experiencia con un compañero de trabajo.

Puede que haya tardado más de una década en confesar abiertamente su orientación, pero para la estrella de la música este ha sido el periodo de tiempo necesario para armarse de valor y prepararse mentalmente para los comentarios negativos que su revelación podría suscitar.

“El proceso tiene que seguir tu propio ritmo y tienes que sentirte cómodo. Quizá haya mucha gente que no esté de acuerdo con eso, pero te sorprenderías de la gente que sí lo está. Yo me quedé de piedra, en shock. Mis fans saben que me gusta hablar de mis sentimientos. Ese soy yo”, concluye en la misma conversación.