Alejandra Avalos acusa a Ana Victoria de intentar boicotearla

Alejandra Avalos reveló que tuvo un problema con la cantante Ana Victoria, quien asegura, intento boicotearla en una presentación donde ambas coincidieron.

“Estuve en el desfile del orgullo gay actuando en el Zócalo de la Ciudad (de México), resulta que una artista que iba después de mí, quería salir antes que yo, entonces pues el equipo de esta chica que iba después de mí decidió robarme mi memoria USB donde tenía yo mis pistas, pero ¡oh sorpresa!, que siempre cargo doble o hasta tripe juego de todo lo que yo voy a presentar, y efectivamente fue una chica del equipo de producción de esta artista que se presentó después de mí y la verdad pues no le salió el jueguito”, contó la actriz a diversos medios.

A pesar de que Avalos intentó ocultar el nombre de la famosa que le hizo la supuesta mala jugada, tras los cuestionamientos de los reporteros no le quedó más que confirmar el nombre de la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel.

“Cantante de pop, cantante hija de famosos, ahí ustedes hagan su labor de investigación”, dijo Alejandra a lo que un reportero le comentó: “Ana Victoria”, y la cantante contestó: “ándale, pues sí”.

Avalos subrayó: “ese tipo de maldades si se hacen y creo que son juegos y cosas que hacen a veces, esas maldades de té escondo tu ropa para que no salgas a escena o te escondo en este caso tu memoria USB para que no tengas pistas para actuar y este tipo de cosas”.

Finalmente, la actriz prefirió tomar las cosas con humor, pero no dudó en reclamarle a la hija de los reconocidos cantantes. “Pues habría que revisar ese asunto, ella ojalá que ponga cartas en el asunto, porque de que me enteré, me enteré, porque después su propia gente de la producción llegó a la consola de audio y dijo: ‘ay me llevé por equivocación esta memoria USB’, y dijimos: ‘¡ay que casualidad!’, ya estaba puesta la memoria en el equipo”.