Cara Delevingne se siente incómoda ante los cumplidos

Si alguien quiere conseguir algo de Cara Delevingne, lo último que debe hacer es dedicarle cumplidos -bien sean merecidos o no- para tratar de hinchar su ego porque lo cierto es que conseguirá la reacción completamente contraria a la esperada.

A pesar de ser una de las mujeres más envidiadas e imitadas del mundo por su belleza y estilo y una artista polifacética -toca varios instrumentos, actúa y ahora también canta-, aún le cuesta digerir los comentarios halagadores por falta de seguridad en sí misma.

“Me resulta extraño que la gente me dedique un cumplido porque no considero que tenga un talento que destaque. En realidad, lo que sucede es que me gusta lo que hago. De pequeña ni siquiera pensaba que era buena en algo en concreto.

Hacía lo que me gustaba, en lugar de centrarme en las cosas académicas”, explica la modelo reconvertida en actriz en una entrevista a GQ, citando como el origen de esa inseguridad la exclusiva educación que recibió como parte de una familia de la alta sociedad británica.

“En el colegio, estaba rodeada de niños que tenían mucho talento, músicos, artistas y actor, y no podía evitar pensar que, en comparación ellos, yo era horrible”.

El poco éxito que cosechó en sus primeras audiciones no hizo más que reforzar esa impresión, empujándola a probar suerte en su lugar como maniquí, desde donde eventualmente se abriría camino en el cine con papeles en producciones indies y secundarios en grandes producciones como ‘Escuadrón Suicida’.

“Siempre he querido ser actriz, desde muy pequeña. Y también quería dedicarme a la música. Pero como iba a clase con un montón de gente con un talento increíble, siempre creía que no tenía ninguna oportunidad. Aún así lo intenté, porque era algo que me encantaba, pero jamás pensé que acabaría haciendo todo lo que hago ahora. Por eso me alegro tanto de haber sido modelo, porque sé que jamás habría podido actuar o tocar si antes no hubiera formado parte del mundo de la moda”, razona, para dejar muy claro que ella nunca renegará de su diverso currículum profesional.