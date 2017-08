Hailey Baldwin se pone espiritual en Twitter

La joven modelo coincidió este fin de semana con su ex Justin Bieber en una conferencia organizada por su iglesia de Los Ángeles, de la que salió con una visión renovada de la vida y el corazón "lleno de amor"

La nueva generación de celebridades, esas que son famosas tanto por sus profesiones como por sus cuentas de Instagram, no podría ser más polifacética: lo mismo se tambalean a la salida de un club una noche, que acuden a un retiro espiritual a la mañana siguiente.

Sin ir más lejos, los escándalos de Justin Bieber no le han impedido continuar siendo un cristiano devoto, y esa fe parece ser lo que le unió -brevemente- a su exnovia Hailey Baldwin, en vista de que los dos coincidieron este fin de semana la conferencia de dos días ZOE organizada por la iglesia local Hillsong Church.

La joven modelo se presentó en su parroquia de Los Ángeles luciendo, curiosamente, una camiseta del Anticristo preparada para la maratón de dos días de charlas y sermones, una experiencia que parece haberla marcado profundamente a tenor de los tuits que compartió posteriormente.

“No estamos llamados a vivir una vida de sentimientos, sino una vida de fe. Muy buenas ideas, Rich Wilkerson Jr.”, escribió en su cuenta de Twitter mencionando a uno de los pastores más mediáticos de Estados Unidos, que participaba en la conferencia.

“Qué día más maravilloso, me siento como si mi corazón estuviera lleno de amor y Dios se ha manifestado de tal manera esta noche. No puedo esperar a la ZOE Conf de 2019”, añadía claramente aún emocionada.

La Iglesia de Hillsong cuenta con varios rostros muy conocidos de la industria del entretenimiento entre sus feligreses, incluidas Selena Gomez -otra ex de Bieber- o Vanessa Hudgens. En el pasado, el cantante canadiense voló incluso hasta Australia para participar en un evento similar al de este fin de semana celebrado por el pastor, Brian Houston, fundador de Hillsong, y su mujer Bobbie.

Por su parte, Hailey siempre ha defendido su derecho a hablar abiertamente acerca de sus creencias, aunque insistiendo en que no quiere tratar de influir a nadie, más bien abrir caminos para que otros jóvenes se sientan libres de expresarse.

“No creo que tenga nada que ver con hacer que la religión sea algo atractivo para los jóvenes. Se trata más bien de demostrar que no pasa nada por hablar de esa espiritualidad”, aseguraba hace un año la maniquí al portal BE! de Yahoo, para aclarar que su entonces ya exnovio no había jugado ningún papel en su interés por la mencionada iglesia.

“Empecé a ir a esa iglesia yo sola cuando tenía 17 o 16 años. Conozco a Brian y Bobbie desde hace tiempo y quería ver por mí misma la iglesia que habían fundado aquí [en Australia]”.