Liam Gallagher descarta una reunión de Oasis en el futuro

Aunque en entrevistas recientes el cantante Liam Gallagher, quien hace poco más de un mes lanzaba nuevo material discográfico en solitario, reconocía que le apetecía mucho la idea de resucitar la banda que le catapultó al estrellato, Oasis, y por tanto resolver las rencillas que mantiene desde hace años con su hermano Noel, ahora el polémico roquero admite abiertamente que una hipotética reconciliación con la otra mitad de la icónica formación solo podría darse en “un millón de años” teniendo en cuenta el estado actual de su maltrecha relación.

“Si Noel y yo volvemos a juntarnos como hermanos y compañeros y retomamos ese ciclo que ya hemos vivido, tendrá que pasar de forma natural, porque de momento solo puedo decir que una reunión de Oasis solo se dará en un millón de años”.

Así te lo digo, ahora mismo ni me cae bien ni me importa en qué está metido mi hermano, no tengo ningún deseo de estar en una banda con él. No es el tipo de persona con el que compartiría un proyecto a día de hoy, se sinceró en conversación con la emisora de radio británica Radio X.

De la misma forma, el combativo artista no estaría en absoluto dispuesto a volver a verse las caras con el que fuera compositor y guitarrista de sus más grandes éxitos ni en el caso de que algún acaudalado promotor de conciertos les ofreciera un jugoso cheque para convencerle de lo contrario, ya que como él mismo ha explicado en la entrevista, Liam no se vende ni por todo el oro del mundo.

“Necesitamos caernos bien de nuevo para empezar a hablar sobre esa posibilidad, desde luego no nos vamos a juntar únicamente por el dinero, ni por la presión de los medios o de los fans, o solo porque alguien no nos pudiera ver actuar en su momento. Esto es entre él y yo.

Además, yo ahora mismo no necesito el dinero, estaría genial tener 100 millones de libras en la cuenta corriente, pero yo no me vendo de esa forma. Ahora mismo somos dos personas muy diferentes, dos caras de la misma moneda, quizás”, aseveró.