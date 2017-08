Paula Echevarría agradece todo el cariño recibido en su 40 cumpleaños

El que muchos pensaban que sería uno de sus peores cumpleaños, debido a la delicada situación que atraviesa en el plano personal tras conocerse su separación -de momento temporal- de David Bustamante, ha resultado ser uno de los mejores días en la vida de Paula Echevarría debido a todo el cariño que ha recibido y que la pilló completamente desprevenida.

Este lunes, la actriz cumplía 40 años rodeada de familiares, amigos y, cómo no, de su preciosa hija Daniella refugiada en Candás, su pueblo natal.

En una jornada tan importante, no podían faltar las tartas y los regalos de rigor, sobre todo en su calidad de ‘influencer’ preferida por las marcas, y como ella misma se encargó de documentar a través de su perfil de Instagram, algunas de las empresas con las que colabora le hicieron llegar hasta Asturias bonitos ramos de flores para celebrar su estrenada década.

No obstante, la mayor sorpresa se la dio sin duda una de sus mejores amigas, Alicia Hernández -creadora de su firma de cabecera Dolores Promesas-, quien se presentó sin previo aviso en su casa de la localidad costera a primera hora de la mañana.

“Hay momentos en los que desearía que se parase el tiempo. Ayer fue así. No tengo palabras para agradecer tantas muestras de cariño, tanta gente que he sentido cerca. ¡¡¡A todos GRACIAS de corazón!!!”, reza el mensaje que publicó hoy martes, claramente emocionada ante el aluvión de buenos deseos y muestras de afecto, en la citada plataforma, la misma que le sirvió horas antes para agradecer otra de las felicitaciones más emotivas que recibió, la del padre de su hija, quien pese a su crisis matrimonial quiso hacerle llegar un bonito mensaje a través de la red social.

“¡¡¡¡GRACIAS!!!! ¡A ver si un año de estos me adelantas! Un besín”, respondía Paula en la cuenta de su todavía marido donde este le había deseado todo lo mejor en su día especial.

La protagonista de ‘Velvet’ arrancó la jornada de su cumpleaños recordando a aquellos seres queridos que tristemente no podían compartir con ella ese momento con una tierna fotografía de su infancia, en la que aparece soplando las velas junto a su hermano mayor Luisma y sus abuelas.

“Aquí cumplía 4 añitos… con mis dos abuelas, mi madrina y mi hermano… De esta foto, ellas tres ya no están. Esa es la única pu***a de cumplir años. Por lo demás, ¡¡¡¡¡¡BIENVENIDOS 40!!!!!! ¡No puedo estar más agradecida a la vida por todo lo que me da! Gracias a todos por las felicitaciones que estoy recibiendo hoy, ¡pero sobre todo por estar el resto de los 365 días del año! Me siento muy querida ¡y esa es la mayor fortuna que se puede tener! ¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!”, escribía emocionada.

Esa misma noche, Paula celebró por todo lo alto la efeméride con una cena en un restaurante de la que compartió varios momentos a través de la sección Stories de Instagram.