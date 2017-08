Rogelio Guerra suspende terapias con médico.

México, 7 Ago (Notimex).- Las terapias de biorregulación a las que Rogelio Guerra se sometía desde hace dos años tras sufrir un accidente vascular cerebral irreversible fueron suspendidas con el doctor Israel Finkelstein, informó su esposa Maribel Robles.

Sin embargo, en entrevista con Notimex, aclaró que el primer actor continúa siendo atendido en su hogar y con otro tipo de rehabilitación.

“Está muy bien, muy estable y sano, aunque sigue con la secuelas del derrame que sufrió. No obstante come muy bien y físicamente está bien. Hasta la semana pasada los días martes y jueves salía a sus terapias, pero ya no regresará con el doctor Finkelstein”, comentó.

Indicó que Rogelio Guerra se sometía a una biorregulación, pero en casa cuentan con el aparato para seguirlo haciendo.

“Se lo dio el doctor Finkelstein y es el que le ponemos todos los días. Además cuento con un terapista físico que trabajaba con el doctor, pero debido a problemas con él ya no está y se ofreció a dar terapia física a Rogelio por lo menos dos veces por semana durante hora y media o dos horas y sin costo alguno, lo cual agradezco mucho”.

Aunado a esto, dijo que tiene el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México a través del programa “México en tu Casa” con el que cada semana o cada 15 días un grupo de médicos especialistas llega a casa de Rogelio Guerra para revisarlo.

“Y por otro lado, tenemos el respaldo del cardiólogo Antón Meneses, quien desde hace dos años y medio le receta sus medicinas, le manda a hacer análisis y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) cubre los gastos.

“En caso de que no me puedan pagar algunos medicamentos, lo resolvemos, pero mi esposo no está desprotegido, no está abandonado como dicen; al contrario, está muy cuidado y querido”, remarcó.

Maribel Robles aclaró que si no muestra al actor ante los medios de comunicación es por respeto a su dignidad.

“Dentro de su incapacidad él está muy bien. A veces conectado y en ocasiones no. Hay días que ve la televisión y sale a la terraza para tomar un poco el sol. No lo llevo al parque porque no lo voy a exponer, quiero cuidar su dignidad, por eso no quiero que le tomen fotos, pero está muy bien atendido”, reiteró.

Robles informó que para solventar los gastos que derivan en el cuidado de Guerra, además de algunas prendas personales de él y objetos donados por famosos que se exponen en el bazar en su honor, también pondrá a la venta la casa de su madre Elisa Aragonés, quien falleció en enero.

“También me he traído cristalería, vajillas, portarretratos, lámparas y muebles, como un librero, estantes, buros y cabeceras de cama que estaban en casa de mi mamá. Pero lo más importante es que deseo vender su casa de tres pisos para seguir saliendo en gastos y que Rogelio esté bien”.

Por lo pronto dio a conocer que para apoyar al tratamiento y rehabilitación del actor, el público puede acudir al bazar ubicado en la calle Tenorios número 81, en Villa Coapa, donde pueden hallar teléfonos celulares usados, bolsas, aretes, pulseras y collares.

Desde principios de julio pasado abren de viernes a domingo y estará vigente durante otras tres semanas.

“Hemos tenido muy buena respuesta, sobre todo, han venido muchos fans de Galilea Montijo quien han donado de todo: zapatos, bolsas, accesorios, vestidos, en fin, se ha portado de maravilla, lo mismo que Andrea Legarreta, María Filippini, Angelli Nesma, Juan Osorio y Karina Ancira, entre otros”.

Reveló que probablemente esta semana también ponga a la venta objetos personales de Jacqueline Andere y Norma Lazareno, actrices que le hablaron para expresarle su deseo de apoyar, así como Gloria Mayo y Gloria Aura.

“Tenemos ropa de dama, shorts, faldas, pantalones, vestidos, blusas, zapatos, tenis, suéteres tanto para damas y caballeros. También hay muchas cosas de niños y bebés, pues hasta saqué ropa que tenía guardada de mis hijos”.

Los precios van desde 20 pesos hasta mil pesos en vestido glamurosos de noche. Hay blusas nuevas con etiqueta que cuestan 100 pesos o chamarras de 200, también algunos cosméticos nuevos. Alcanza para todos los bolsillos”.

Con lo que va de abierto el bazar, indicó que ya se puso al corriente en el pago de sueldos de los enfermeros que atienden al actor.

“Debía 52 mil pesos a los cuidadores y ya me puse al corriente. A uno le pagué 32 mil y al otro 20 mil. Algunos compañeros de Rogelio me depositaron y con eso terminó de salir todo”.

Respecto al doctor Finkilstein, admitió que se sintió traicionada. “Me dio una puñalada trapera porque nunca me lo imaginé de él, sobre todo después de estar durante dos años apoyándolo en todos los sentidos, pues le dimos el nombre de Rogelio para que se hiciera famoso.

“Efectivamente, mi esposo mejoró con él y gracias a eso, él se hizo reconocido en todo el mundo. Sus comentarios fueron muy desafortunados, quizá no los hizo con dolo. A lo mejor lo enredaron y dijo eso porque no sabe manejar a la prensa.

“Él dice que ha gastado un millón de pesos en la rehabilitación de Rogelio de la cual él se ofreció a pagar, pero en este tiempo él se metió muchísimos millones de pesos a la bolsa gracias a la credibilidad que le dio el respaldo de Rogelio. Todo fue un fue un intercambio, nada de qué lindo es, fue una forma de pagarnos”, externó.