Andrés García pide ayuda por deuda millonaria

Don Andrés García trabajó toda su vida para adquirir diversas propiedades que forman parte de su patrimonio. Una de ellas es un castillo ubicado en la zona alta del Ajusto en los límites de la Ciudad de México, casa que hoy tiene adeudos millonarios que le han impedido poner en regla los papeles, motivo por el cual acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a denunciar un abuso por lo que se le está cobrando.

“Según ellos (debo) un millón setecientos mil pesos, una barbaridad, no tengo dinero, necesito vender mis propiedades para conseguir dinero y no me lo permite ese predial tan exagerado”, contó el actor en entrevista para el programa Hoy.

Sobre el proceso que inició en la Comisión, García contó: “entonces vengo a ver si la Comisión de Derechos Humanos me apoya para poder iniciar un procedimiento, que probablemente tampoco es culpa suya, pero que yo necesito defenderme para poder sobrevivir”.

El histrión aseguró que su propiedad cuenta con una clasificación errónea, por lo que se le están cobrando más de 24 mil pesos bimestrales de predial, y hasta ahora debe la millonaria cantidad antes mencionada.

“La clasificación que es PH5, como si fuera un penthouse en Polanco y ahí no tenemos ni servicios porque estamos fuera del pueblo, estamos en una zona agrícola”, contó Don Andrés sobre la gran deuda.

Hace unos días la propiedad fue asaltada nuevamente, por lo que el actor no ha regresado a este domicilio. “Respecto al asalto que ya ha recibido mi castillo, que es la tercera o cuarta vez, ya no voy a levantar demanda, porque levanté demanda la penúltima vez y me hicieron perder mucho tiempo, levantar acta (y no he recibido respuesta)”.

