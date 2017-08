Vocalista de la Banda MS da su versión sobre consumo de drogas

Alan Ramírez rompió el silencio tras la aparición del video donde supuestamente se evidenciaba que estaba consumiendo alguna sustancia ilícita arriba del escenario.

“Ese día andaba bien mal de la gripa y traía mucho escurrimiento nasal, y antes del video editado yo me sueno (y) doblo la servilleta, me vuelvo a sonar, la vuelvo a doblar y después la hago rollito y empecé a quitarme los residuos y es donde el video ese que editaron nada más lo pasan al último, cuando yo estoy quitándome los residuos y tomando agua”, explicó el vocalista de la Banda MS en entrevista para Televisa Espectáculos.

Los demás compañeros de la agrupación no dudaron en mostrar su total apoyo al cantante y por el momento acordaron que no tomaran acciones legales contra las personas que publicaron y difundieron el video, pero no descartan hacerlo si llegan a dañar la imagen de cualquiera de sus integrantes.

“Que él no es drogadicto, él es una persona sana, que se echa sus cervezas de vez en cuando sí, pero es sano, entonces la gente que de repente quieren hacer la polémica, quieren sacar nota porque no piensan, no tienen el sentido común para pensar que el señor tiene hijos, tiene esposa, tiene familia, papás, que pues a ellos son a los que lastiman”, dijo el otro vocalista de la banda, Oswaldo Silvas.

Aclarando el tema y tras dos semanas de vacaciones, la banda regresó a los escenarios en Estados Unidos y miles de latinos abarrotaron sus presentaciones, coreando todos los temas de la que es considerada “la banda más taquillera” de esta época.