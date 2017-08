Dominic Cooper no entiende por qué aún no tiene hijos

A sus 39 años, el actor Dominic Cooper ha llegado a un punto de su vida en que la gran mayoría de sus amigos y conocidos han formado ya sus propias familias, todos menos él.

Y no es porque el intérprete británico no siente deseos de tener hijos o no tenga pareja -mantiene una relación desde hace siete años con la nominada al Óscar Ruth Negga-, sino porque tiene la impresión de que aún no se encuentra en el lugar adecuado para hacerlo.

“Todos mis amigos tienen ya niños. Todas nuestras conversación en Whatsapp giran en torno a si es posible meter un cochecito de bebés en un avión. Todos hacemos las cosas a nuestro propio ritmo, pero me sorprende bastante que no tenga ya un montón de hijos”.

Probablemente falte una pieza del puzzle en mi caso. Desde luego hay algo que tiene que cambiar”, explica el actor en una entrevista a la revista Red, en la que confiesa que de momento ni siquiera es capaz de acordarse del cumpleaños de su ahijada, la hija de su buen amigo James Corden.

La tendencia al caos y la alergia a todo lo que tenga que ver con hacer planes tampoco contribuye a aumentar las posibilidades de Cooper de convertirse en padre en un futuro cercano.

“Con la edad no hago más que preocuparme más. Creo que ahora me inquieta más que antes hacia dónde va todo. El saltar de un sitio a otro con libertad está muy bien hasta cierto momento, cuando te das cuenta de que tienes que empezar a tomar jodi**s decisiones. Pero todo lo que tenga que ver con fechas aún me pone nervioso.

Prefiero esperar y ver qué sucede. Me les he arreglado para mantener a raya el descontrol, pero solo por los pelos. Aún tengo problemas con todo este caos”, admite.

Por otra parte, la novia del actor tampoco sabe muy bien cómo podría encajar un bebé en su ritmo de trabajo actual, algo que en lo que ambos parecen coincidir.

“Cuando por fin te encuentras inmersa en una relación maravillosa, te das cuenta de que ya tienes 35. Es una mi**da. Así que una parte de ti empieza a preguntarse si quieres niños, y cuándo, si es que los quieres. Es algo que está ahí, siempre, preocupándome.

Y no es porque sea actriz, es porque soy mujer. No conozco ningún trabajo que otorgue a una mujer la posibilidad realista de tomarse un descanso, perpetuar la raza humana y regresar al trabajo sin que haya consecuencias”, aseguraba Ruth Negga en una entrevista a The Edit.