La mujer de Alec Baldwin no quiere que inicie en política

Desde que comenzara a imitar al presidente de Estados Unidos Donald Trump en el programa ‘Saturday Night Live’, no ha dejado de comentarse medio en broma y medio en serio que Alec Baldwin debería plantearse al menos la idea de iniciar una carrera en política.

Sin embargo, el actor ya ha descartado completamente esa posibilidad por el bien de su familia después de mantener una seria conversación al respecto con su esposa, la española Hilaria Thomas.

“Lo consideraría como una opción si supiera que iba a ganar. Pero creo que Trump ha cerrado la puerta a los candidatos no tradicionales… Hilaria ya me ha dicho que no quiere obligar a nuestros hijos a pasar por todo eso”, ha revelado Alec, padre de tres niños pequeños junto a su actual mujer y de una hija de 21 años junto a su ex Kim Basinger, en una entrevista a New York Magazine.

La popularidad de los sketches protagonizados por el premiado intérprete no ha hecho más que crecer como la espuma, en parte sin duda gracias a las críticas abiertas que le ha dedicado el propio Trump, aunque desde su punto de vista hace mucho que su parodia del empresario reconvertido en comandante en jefe dejó de ser graciosa.

“Es una especie de narcótico. No solo para mí, pero para todos los que hacen algo para burlarse de Trump. Sirve para apaciguar el miedo y la ansiedad, pero lo triste es que ahora ya no queda nada de divertido en todo ello”, ha lamentado.

El único consuelo que le queda a Baldwin es su convicción de que Trump renunciará a la presidencia y abandonará la Casa Blanca más pronto que tarde por culpa de su incapacidad para asimilar las críticas.

“Mucha de la gente que conozco considera que Trump tiene algún problema, psicológico o neurológico. Puede que sea así. Pero a mí me parece que en realidad no piensa las cosas. Se presentó a presidente por puro despecho, y ganó porque las elecciones están amañadas. Y en consecuencia se siente completamente miserable.

Ahora el resto del mundo se ríe de él y le detesta, y ni siquiera le gustan sus partidarios … No me lo imagino acudiendo a una barbacoa diferente cada día con grupos de gente desempleada en West Virginia… No creo que dure hasta finales de año. Creo que no será capaz de soportar el ridículo y renunciará”.