The Weeknd: ‘Ser misterioso es genial’

A pesar de vender millones de discos en todo el mundo y de vivir junto a la afamada Selena Gomez uno de los romances más mediáticos de la crónica social, el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, no tiene ninguna intención de revelarse con total transparencia ante la opinión pública, entre otros motivos, porque entiende que proyectar cierto “misterio” le hace aún más interesante como artista.

“No quiero apresurarme a la hora de dejar que la gente lo sepa todo sobre mí. El misterio siempre es bueno. Con suerte la gente solo querrá de mí que siga haciendo música. No tengo por qué dar al mundo nada más que eso durante el resto de mi vida”, explica convencido a la revista Harper’s Bazaar.

Eso sí, el músico canadiense no descarta desprenderse algún día de su popular nombre para abrazar un nuevo álter ego que le permita exhibir otros interesantes planos de su propuesta creativa, siguiendo el ejemplo de intérpretes tan legendarios como David Bowie.

“Quizá me marco un ‘Ziggy Stardust’ [personaje creado por Bowie en los años 70], o igual me da por jubilar a The Weeknd de aquí a unos años. O es posible que solo le deje descansar un tiempo”, asegura a la misma publicación al tiempo que deja varias puertas abiertas a su futuro.