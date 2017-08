Jeremy Renner: ‘Mi mejor papel hasta la fecha es el de padre’

Teniendo en cuenta que hace solo unos días revelaba que se había fracturado los dos brazos durante el exigente rodaje de la nueva entrega de ‘Los Vengadores’, resulta hasta cierto punto comprensible que el actor Jeremy Renner afirme ahora con rotundidad que, de los muchos papeles que ha venido interpretando en la gran pantalla a lo largo de la última década, el que más satisfacciones y alegrías le ha brindado hasta ahora es el de orgulloso padre de la pequeña Ava (4), fruto de su extinto matrimonio con Sonni Pacheco.

“Creo que durante un tiempo me voy a dedicar al mejor trabajo que he tenido nunca, que es el de padre”, respondió el estadounidense al ser cuestionado por sus próximos proyectos en una entrevista al portal de noticias Collider.

Aunque de momento no se le conoce pareja al intérprete que, especialmente en la última década, se ha destacado por su papel de ‘Ojo de Halcón’ en la citada saga de la factoría de superhéroes Marvel, hace solo unos días Renner sorprendía con unas sinceras declaraciones en las que dejaba patente su sueño -quizá poco viable en estos momentos- de contar algún día con una familia numerosa.

“Me encantaría tener ocho niños correteando por mi casa, una especie de pequeño clan. Pero sinceramente, a día de hoy veo bastante complicado un futuro así. Evidentemente, para procrear se necesitan dos personas, y ser padre solo no me parece demasiado divertido, ya que lo más bonito de esta experiencia es compartirla con alguien, me apetecería tener una compañera en esta aventura”, confesaba a la revista Men’s Journal, antes de reflexionar sobre las principales responsabilidades que se atribuye en su papel de progenitor.

“Creo que mi trabajo como padre consistirá fundamentalmente en ser consistente, en ser la piedra del jardín que le enseñará a mi hija que la vida es difícil. A veces es muy desagradable tener que ser la piedra del jardín, pero necesitas que aprenda a enfrentarse ella sola a la adversidad, porque al mismo tiempo le inculcas seguridad en sí misma y la idea de que ella misma podrá superar toda clase de obstáculos si confía en sus posibilidades”, explicaba.