Paula Echevarría pierde los nervios ante las críticas

Por norma general, la actriz Paula Echevarría evita a toda costa meterse en polémicas innecesarias en sus redes sociales a pesar del aluvión de críticas injustificadas y mensajes directamente ofensivos que recibe con frecuencia.

Sin embargo, bien sea por el estrés acumulado ante el acoso mediático que ha venido sufriendo tras su separación -aún no definitiva- de David Bustamante o por algún otro motivo desconocido, esta semana la protagonista de ‘Velvet’ no ha sido capaz de contenerse y ha respondido directamente a una usuaria que trató de ridiculizarla en la sección de comentarios de uno de sus post, en el que trataba de animar a todos sus seguidores a mantener un estilo de vida saludable sin importar donde estuvieran este verano.

“No valen las excusas, en cualquier sitio se encuentra un rincón perfecto, no hace falta tener un kit de entrenamiento, ni cargar con conjuntos ideales, ni marcar una hora concreta… ¡si se quiere se hace!”, aseguraba Paula junto a una imagen suya tomada durante su escapada a Candás, su pueblo natal, en la que aparecía haciendo ejercicio sobre la alfombra del salón de su casa.

Entre los muchos comentarios que aplaudían las fuerza de voluntad de la intérprete, uno de ellos consiguió llamar su atención al ironizar con el hecho de que Paula cuenta con un entrenador personal y, más que previsiblemente, con un gran vestuario deportivo, algo que a ella no le hizo ninguna gracia. Sin pensárselo dos veces, la asturiana le respondió sin perder la compostura, pero de forma contundente.

“Para ser graduada en psicología tienes muy poca por lo que veo… No digo yo que no tenga un kit o 10, que no tenga un modelito o 20. No te equivoques y no quieras equivocar a los demás… Digo que no son necesarios, que si se quiere se hace, donde sea y como sea. Y eso se llama motivación. De nada, guapi”, contestó.

Poco después, y algo más calmada, Paula volvió a recurrir a la misma plataforma para compartir unas palabras en un tono más conciliador con las que restar importancia a sus detractores.

“Hay tanto bueno por aquí que.. ¡cómo para quedarme con lo malo! Buenas noches a todos, ¡gracias por estar y ser como sois! ¡Se os quiere!”, agradeció a todos sus incondicionales.