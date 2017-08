Rob Kardashian y Blac Chyna, cerca de llegar a un acuerdo

Desde que Rob Kardashian revolucionara la esfera virtual publicando imágenes explícitas de su ex Blac Chyna, la antigua pareja se ha visto enzarzada en una batalla judicial en la que, de momento, ella ya ha conseguido una orden provisional de alejamiento contra el padre de su hija tras acusarle de violencia doméstica.

Sin embargo, en lo que respecta a la custodia de su pequeña Dream, ambos han conseguido manejar las negociaciones de forma civilizada, y estarían ya muy cerca de llegar a un acuerdo, según informa el portal TMZ.

Por el momento, ninguno de los dos habría solicitado una pensión de manutención al otro, aunque esa situación bien podría cambiar en un futuro, pero no de la forma que cabría esperar. De acuerdo a la información obtenida por el mencionado medio, Rob sería quien se plantearía solicitar una debido a que Dream pasa la mayor parte del tiempo con él y, por otra parte, su situación financiera no sería tan buena como la de la ex stripper.

La principal fuente de ingresos del único varón de los hermanos Kardashian proviene, cómo no, del reality familiar para la cadena E!, mientras que Chyna se embolsa unas cifras más que respetables con cada una de sus apariciones en distintos clubs y fiestas.

“Así que, aunque finalmente decidieran compartir la custodia física y legal de su única hija en común, existiría la posibilidad de que Rob recibiera una compensación económica de su antigua prometida”.

Según los documentos legales facilitados por Blac Chyna al juzgado para obtener la mencionada orden de alejamiento, la modelo acusaba al

hermano de Kim Kardashian de haberla abusado física y verbalmente, llegando incluso a propinarle un fuerte “puñetazo” en la cara que habría dejado a Chyna tan dolorida como “aterrorizada”.

“En una ocasión Rob se puso como loco conmigo y empezó a insultarme y a criticarme delante de mi hijo de cuatro años, King Stevenson. Cuando decidí confrontarle y exigirle que no me hablara así, Rob me gritó: ‘Puedo hablar cómo me salga de las narices’.

Cogí mi teléfono para llamar al padre del niño [el rapero Tyga, expareja de Kylie Jenner, hermanastra de Rob]. En cuanto me vio, agarró mi teléfono, y me pegó un puñetazo en la mejilla que me hizo caer al suelo, donde aterricé de manos y rodillas. Rob me hirió mucho cuando me golpeó, además es un hombre grande y fuerte y yo soy demasiado pequeña como para defenderme.

Estaba aterrorizada y las piernas me temblaban. Me costó andar durante cuatro días porque tenía hematomas. Le envié un mensaje a la niñera para decirle que Rob me había pegado”, reza un extracto del testimonio al que tuvo acceso la revista People.