Halle Berry sobre su rumoreado tercer embarazo

La última edición del evento solidario Chrysalis Butterfly Ball tuvo como una de sus estrellas invitadas a la actriz Halle Berry. Pese a que su presencia buscaba principalmente actuar como reclamo para recaudar fondos destinados a ayudar a personas sin hogar, lo cierto es que su paso por la zona de prensa generó un gran revuelo después de que varios medios no dudaran en informar de que la intérprete estaba esperando su tercer hijo a sus 50 años, basándose únicamente en los cambios que creyeron apreciar en su silueta con respecto a su anterior aparición pública.

En su día, los representantes de la artista se apresuraron a desmentir la noticia, pero no ha sido hasta ahora cuando ella ha querido aclarar el origen de la supuesta tripita que lució en el acto y que, tal y como se aprecia en las fotos tomadas durante la velada, no paraba de acariciarse cariñosamente con las dos manos, como hacen muchas embarazadas.

“Estaba en la alfombra roja haciendo así y así y así”, ha explicado Halle imitando el gesto que le puso en un aprieto en su reciente entrevista en el programa ‘Watch What Happens Live’ de Andy Cohen. “En uno de esos momentos, estaba con los brazos bajados y pensé: ‘Voy a poner las manos en la cintura’. Así que las moví y me hicieron fotos mientras las estaba moviendo, así empezaron los rumores.

Había comido mucho: una hamburguesa y patatas fritas, y eso me delató. Cuando como una hamburguesa y patatas fritas, créeme que se nota en mi cuerpo. Solo me estaba moviendo, pero ya ves cómo sacan todo de contexto esos cab****s. Se trataba solo de una transición”, bromeó.

De haberse confirmado su embarazo, la oscarizada actriz le habría dado un hermanito o una hermanita a sus dos hijos Nahla (9) y Maceo (3), fruto de sus relaciones fallidas con Gabriel Aubry y Olivier Martinez respectivamente. En el caso de su segundo retoño, enterarse de que se iba a convertir en madre de nuevo con su entonces marido supuso toda una sorpresa para ella, que no esperaba que eso pudiera suceder de manera natural.

“Lo llaman un embarazo geriátrico. Eso quizás sea dar demasiada información, pero estaba cerca de la fase previa a la menopausia, así que el hecho de que sucediera fue un auténtico shock. No pensaba que fuera posible tener otro bebé, pero al mismo tiempo también pensaba que no me iba a volver a casar de nuevo. He aprendido a nunca decir nunca jamás. Durante año y medio, Nahla le pidió a Dios un bebé y una litera y ahora tiene las dos cosas”, revelaba en un episodio del programa de Ellen DeGeneres en 2014.