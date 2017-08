“Él esta tocadiscos”: “El Loco” Valdés sobre su hijo

Manuel “El loco” Valdés confesó optimista que ya tiene fecha para entrar al quirófano y le implanten el injerto de piel que será extraído de su pierna derecha tras la cirugía donde le fue retirado un tumor de la cabeza.

“Ya me programan el próximo martes para mi parche y me van a hacer un examen mañana de todo, por si no se corrió la enfermedad para otra parte, por lo pronto estoy limpio”, dijo el actor durante su salida del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México.