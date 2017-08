Eduardo Santamarina condiciona a sus hijos para ser actores

Eduardo Santamarina no ocultó el orgullo que siente y confesó que llena de consejos a sus hijos ahora que inician una carrera en el mundo de la actuación.

“Sí, la abuela también, la mamá también, tienen muchos coaches, entonces ojalá nos hagan caso”, bromeó el actor durante su paso por un evento de Netflix en la Ciudad de México.

Santamarina manifestó se siente tranquilo al saber que sus retoños trabajaran junto a su mamá, la actriz Itatí Cantoral. “Y además es mamá y los dos hijos, es familia. Entonces esperamos ya ver la serie”.

Sin embargo, el actor mexicano reveló que la única condición que les puso a Eduardo y Roberto para dejarlos incursionar en el medio del espectáculo, es no abandonar la escuela.

“Obviamente hay que poner límites, como toda familia y como todos los niños, porque si no se te salen del huacal. Entonces pues sí, pero exigente, estricto y eso, no, la verdad que ni debo de hacerlo ni tengo que, porque no porque sean mis hijos, pero son maravillosos, son muy buenos estudiantes, muy bien portados, entonces la verdad no tengo más que agradecerles”.

Finalmente, el veracruzano espera más adelante poder compartir un proyecto con las jóvenes promesas de la actuación. “Me encantaría, no me ha tocado todavía a mí, a la mamá ya le ha tocado dos veces, pero a mí todavía no, entonces ojalá, (pongo) changuitos”.

