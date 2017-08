Camila Cabello solo utiliza las redes sociales por sus fans

Con once millones y medio de seguidores en Instagram y algo más de cuatro en Twitter, Camila Cabello cuenta con una gran plataforma para promocionar su trabajo musical y el resto de sus aventuras profesionales, incluyendo sus colaboraciones con marcas como Guess y L’Oreal.

Sin embargo, la verdadera razón por la que la cantante se esfuerza en cultivar una fuerte presencia en la esfera virtual no es para aumentar aún más su popularidad, sino para contar con un canal directo a través del que comunicarse con sus admiradores.

“Mantengo una relación muy íntima y personal con mis fans. Ellos son el único motivo porque el que me gustan las redes sociales. Si no fuera por ellos, probablemente cerraría mis cuentas y no volvería a usarlas nunca más. Trato de mantenerme en contacto con ellos tanto como me es posible porque me apoyan enormemente”, explica la artista latina en una entrevista a Teen Vogue.

Saber que puede alegrarle el día a un desconocido con un tuit o un simple ‘me gusta’ ayuda a Camila a soportar toda la negatividad que circula por internet.

“Yo también soy fan de otros artistas, así que comprendo lo mucho que puede significar para alguien que su ídolo se fije en él, o que le diga: ‘Yo también te quiero, gracias por apoyarme’. Creo que lo más importante es mostrar agradecimiento y aprecio, porque sé que hacen mucho por mí”, afirma.

Sin duda, el contacto con sus fans también contribuye a distraer a la intérprete en los largos ratos a solas durante sus giras. Y es que, como ella misma reconoce, aún no ha encontrado al joven adecuado que conquiste su corazón y le acompañe en sus compromisos profesionales, aunque ya haya empezado a buscar.

“Quiero encontrar un novio. ¡Estoy de broma! Ahora mismo me encantaría poder irme de vacaciones con mis amigos porque no he tenido tiempo de hacerlo. Me encantaría poder ir a Río”, reconoce.