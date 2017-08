Hijo de Eduardo Yáñez revela la causa que volvió tan violento a su padre

El hijo de Eduardo Yáñez arremetió de nueva cuenta contra el artista durante una entrevista concedida al programa “De Primera Mano”, donde explicó cómo fue que la supuesta agresividad de Yáñez se apoderó de él.

“La verdad siempre ha sido de esa manera, yo traté de ser un buen hijo lo más que pude, hasta que empezó con la falta de respeto y humillaciones y ya no aguanté, la verdad ese tratamiento que se puso de hormonas cambio a mi padre completamente”, reveló Eduardo Yáñez García.

“Sí yo sé, el temperamento y la falta de respeto de mi padre ha empeorado con todos. Ese tratamiento de hormonas es un tratamiento que se metió para sentirse y verse más joven, pero al perder el control de ello eso se vuelve como esteroides, no sólo está agresivo, a veces le entraba la depresión, querer llorar, y hasta de querer brincarse por el balcón. Fueron tiempos muy difíciles para todos, y más para Margarita que es la ama de llaves, tuvo que aguantarse todo eso. Ahora ya salió de eso pero no mejoró casi nada de su actitud, la agresividad se quedó en el para siempre”, detalló.

Yáñez García además manifestó que su padre utilizaba parte de sus ganancias para solicitar supuestamente servicios sexuales. “Yo no tengo ningún contacto con él, es una persona que la verdad no vale la pena tenerlo en la vida de uno, muy tóxico, y se comporta como un niño de menor edad, pero bien que tenía dinero para contratar prostitutas cada vez que se sentía solo, para eso sí es bueno, por eso sus relaciones nunca funcionaron, por su agresividad contra sus ex parejas además de ser infiel. Yo la verdad no soy ni quiero ser así, por eso me aleje de él lo más posible, además de que me faltó al respeto a mí y a mi esposa”.

El joven contó que los insultos subieron de tono, al grado de tomar la decisión de abandonar su casa. “Margarita se tuvo que poner en frente de mi para que no le partiera la ma… porque un día se soltó a gritos y se me acerco a escupirme, por lo que le puse un empujón y salió volando al piso, se iba a parar pero casi me le fui encima y en esos momentos Margarita se me puso en medio y me suplicó que no le hiciera nada, agarré mis llaves y le dije que ya no haría ese trabajo para él nunca”.

De la misma forma, el hijo del actor contó que Yáñez tuvo fuertes problemas económicos cuando una persona allegada a él le robó fuertes cantidades de dinero.

“Su manager le robó como 80 mil dólares porque a él le encargaban los taxis, nos dimos cuenta de todo lo que robó y por eso se puso de problemas de impuestos además de no querer pagar por no saber hacer las cosas como son”.

Por otra parte, Eddy reiteró estar padeciendo una fuerte crisis económica debido al accidente automovilístico que sufrió hace unos días trabajando como chofer de un taxi, por lo que pide ayuda de todo tipo además de señalar que su salud sigue decaída tras este suceso.

“Sí, llevó 3 días vomitando sangre, creo que por el estrés, sí mucho estrés, no tengo seguro médico ni dinero para un doctor, mis ahorros los use cuando compré ese coche lamentablemente”, finalizó.

Foto Twitter Eduardo Yáñez García:

https://twitter.com/EduardoYanezJr?lang=es