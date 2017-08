“Mi hijo está feliz, que se siga casando”: Vero Castro

Verónica Castro prefirió tomar por el lado positivo el tercer divorcio de su hijo Cristian, quien se separó de su aún esposa Carol Victoria Urban en plena luna de miel y a tan sólo 28 días de haberse casado.

“Mi hijo está feliz, que se siga casando y se siga divorciando, ¿qué carambas?”, dijo la actriz durante la alfombra roja de un cóctel de celebración de la plataforma Netflix que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

“Me preocuparía más saber que está con una persona que no se siente contento, que no está feliz. Entonces si está feliz y eso le hace feliz, yo estoy feliz”, agregó.

De la misma forma, la actriz mexicana no ocultó que siempre estuvo en contra de lo apresurado del enlace matrimonial.

“Eso siempre se lo dije, se lo dije antes de que lo hiciera, pero pues ya lo hizo, ¡ya ni modo! Yo sí le dije, pero además no la conocía ella, era difícil. (Le pregunté) ‘¿Ya la conoces? ¿De cuánto tiempo?’, ‘¡ay mamá, ya decidí!’ (Respondió). Bueno es tu problema no es el mío pero las cosas hay que hacerlas bien”, contó Vero sobre su negativa.

No obstante, Castro explicó que esta ruptura no pudo llegar en mejor momento. “Lo hizo a la carrera y no le salió a ninguno de los dos, parece ser así fue, entonces pues que bueno, a tiempo, mejor antes de que siga la cosa más adelante”.

Por otra parte, La Vero compartió la emoción que le produce participar en la serie “La casa de las flores” realizado con Netflix, mismo en el que se encuentra aprendiendo de esta nueva forma de hacer televisión y que estará disponible en la plataforma en 2018.