Germán Lizárraga pasó tremendo susto durante grabación

Germán Lizárraga, líder de la Banda Estrellas de Sinaloa, confesó que durante la grabación del videoclip del tema “El padrotito”, en el cual rendirá homenaje al barrio de Tepito y a las mujeres que se dedican al sexo servicio, se llevó un tremendo susto cuando le decomisaron sus cámaras de video y aparatos musicales por no contar con el permiso correspondiente de las autoridades para esta filmación.

Lizárraga explicó que el clip también se grabó en otros puntos de la Ciudad de México, además del famoso “Barrio Bravo”, y fue junto en las inmediaciones del Ángel de la Independencia que la agrupación sufrió el incidente.

“Empezamos a grabar el video ayer, en otras locaciones, en monumentos tradicionales y nos pasó algo en el Ángel de la Independencia, empezamos a grabar ahí y se llevaron a los camarógrafos, se llevaron todos los aparatos. Fue la policía, porque no llevábamos permiso para grabar ahí y no era la forma, se tenían que haber acercado a decirnos que ahí no podíamos grabar”, contó Lizárraga.