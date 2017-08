Alicia Vikander: ‘Siempre he querido tener hijos’

La actriz Alicia Vikander (28) disfruta a día de hoy de una de las etapas más dulces y satisfactorias de su carrera profesional, ya que solo dos años después de ganar su primer Óscar por ‘La chica danesa’, la intérprete se dispone ahora a tomar el relevo nada menos que de Angelina Jolie en la nueva adaptación cinematográfica de ‘Tom Raider’.

De la misma forma, la artista sueca se encuentra en un momento personal más que envidiable, sobre todo por la sólida relación sentimental que le une al también actor Michael Fassbender. Sin embargo, lejos de conformarse con su estable situación actual, Alicia no ha dudado ahora en confesar que está más que preparada para dar el salto a un “nuevo capítulo” en su existencia.

“Ni siquiera tengo hijos todavía, pero soy consciente de que sería lo más maravilloso del mundo. Siempre he querido tener hijos, no he estado embarazada nunca, pero me encantaría poder formar mi propia familia algún día”, ha revelado en el nuevo número de la revista Elle, antes de dar más detalles sobre su cada vez más intenso instinto maternal.

“Creo que ahora mismo se entremezclan la expectación ante lo desconocido y la certeza de que la maternidad será sin duda la mejor experiencia de mi vida. Y quién sabe, quizá de un día para otro se convierta en una realidad”, que acabe empezando un nuevo capítulo de mi vida.

Sin mencionar en ningún momento al que podría convertirse en el padre de sus futuros retoños, la estrella de Hollywood no solo reflexiona sobre su deseo de embarcarse en la emocionante aventura de la maternidad, sino también sobre la escasa relevancia que, al menos para ella, tiene la institución del matrimonio en los tiempos que corren.

“Mis padres se divorciaron cuando yo tenía solo tres meses, y mi padre está felizmente casado con su cuarta esposa, por lo que la idea del matrimonio es algo a lo que nunca he dado demasiada importancia. Sin embargo, la palabra ‘familia’ lo significa todo para mí, ya que denota la existencia de una conexión inquebrantable. Creo que, más que pasar por un altar, las personas que están enamoradas deberían encontrar sus propias formas de expresar ese amor, ya que seguro que les resultarán más especiales”, apuntó en la misma entrevista.