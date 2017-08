Kesha lo apuesta todo a su carrera musical

Tras casi un lustro alejada de la industria discográfica y, al mismo tiempo, inmersa en un arduo conflicto legal con el productor Dr. Luke -al que acusa de haber abusado sexualmente de ella- que le ha dejado graves secuelas emocionales, la cantante Kesha ha resurgido de sus cenizas gracias a la buena acogida que han recibido los dos primeros sencillos del que será su primer álbum en cinco años, ‘Rainbow’, el cual saldrá a la venta este 11 de agosto.

Además de las satisfacciones que se desprenden de su regreso a lo más alto de la escena musical -‘Praying y ‘Hymn’ han gozado además de valoraciones muy positivas por parte de la crítica especializada-, estos éxitos han supuesto para la artista todo un alivio en lo que a la planificación de su futuro profesional se refiere, ya que ahora confiesa que no cuenta con alternativa laboral de ningún tipo en el caso de que se viera obligada a abandonar su carrera artística.

“El arte ha sido la mejor herramienta que he tenido a mi alcance para reconectar con el mundo y empezar a curar las heridas. Por eso quiero seguir actuando y cantando hasta que me quede sin fuerzas, porque lo cierto es que no tengo otra opción”.