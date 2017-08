Jeremy Renner se rompió ‘los dos brazos’ durante su nueva película

El actor de 46 años sufrió graves lesiones al caerse desde lo más alto de un grupo de sillas apiladas, pero no dudó en levantarse y terminar de rodar la secuencia

Aunque desde hace una década se ha venido destacando como uno de los grandes ídolos del cine de acción gracias a su envidiable forma física, de nada le sirvió al actor Jeremy Renner su dilatada experiencia en estas lides para evitar el sinfín de lesiones que le dejó el rodaje de una de las secuencias más arriesgadas de su nueva película, ‘Tag’, la cinta que siempre asociará a su último ingreso de urgencia en el hospital.

“Pues todo ocurrió cuando perdí el equilibrio y me caí de una pila de sillas que tenía una altura de seis metros. Me rompí los dos brazos, pero me levanté sin saber el alcance de las heridas y terminé de grabar la escena”, ha revelado el estadounidense a su paso por el programa de radio de Howard Stern, antes de especificar que, además de los dos brazos, en el centro médico descubrieron que tenía una grave fractura en la clavícula.

Habrá que esperar al estreno de la cinta el año que viene para comprender mejor las circunstancias de semejante accidente, pero teniendo en cuenta que la trama narra la historia de un grupo de temerarios amigos a los que les ha dado por participar en una versión más intensa y peligrosa del juego infantil del ‘pilla a pilla’, no sorprende demasiado que el intérprete se viera obligado a someterse a tan comprometedoras escenas.

El también protagonista de filmes como ‘El legado de Bourne’ y de buena parte de las últimas cintas de superhéroes de la factoría Marvel, en las que da vida a ‘Ojo de Halcón’, ha preferido no dar demasiadas explicaciones sobre por qué no recurrió a un especialista para evitar peligros innecesarios, pero sí ha querido dejar claro que, por lo general, suele ser muy “cuidadoso” a la hora de embarcarse en actividades físicamente muy exigentes.

“Conozco perfectamente mis limitaciones, es lo único que te puedo decir. Sé que tengo que ser muy cuidadoso porque soy responsable del bienestar de otras personas”, ha manifestado el artista, padre de un hijo junto a su exmujer Sonni Pacheco.