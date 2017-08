Brooklyn Beckham valora los pros y los contras de la fama

A sus 18 años, el joven ha vivido las ventajas de ser el hijo de David y Victoria Beckham, pero también lamenta no poder divertirse como lo hacen los jóvenes de su edad

Desde que vino al mundo hace ya 18 años, Brooklyn Beckham estaba predestinado a ser famoso, y no es para menos siendo el primogénito de una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento: la formada por el exfutbolista David Beckham y la cantante Victoria Beckham.

A lo largo de todo este tiempo, el británico ha aprendido a valorar las ventajas que tiene haber crecido en un ambiente tan privilegiado y que, entre otras cosas, le ha conseguido una legión de más de 10 millones de seguidores en Instagram.

No obstante, para el joven no todo ha sido un camino de rosas y a su corta edad ya ha sufrido en primera persona el tener expuesta su vida personal en los medios.

“Creo que la fama tiene sus pros y sus contras. Siento que tengo oportunidades que la mayoría de los chicos de mi edad no tienen. Pero al mismo tiempo, hay cosas que yo no puedo hacer que sí la hacen los jóvenes de 18 años. Por ejemplo, no puedo ir a la discoteca a menudo porque tengo que levantarme temprano e ir a trabajar. Es por eso que tiene sus más y sus menos”, reflexionó este martes en conversación con el portal Entertainment Tonight.

Una de las presiones que más sintió en su infancia fue la de convertirse en el heredero de su padre -uno de los jugadores más aclamados de la historia de la selección inglesa de fútbol- también en el césped. De hecho, con solo 2 años ya empezó a darle toques al balón, pero no fue hasta poco antes de cumplir la mayoría de edad que decidió darle un giro completo a su vida y probar suerte en el mundo de la fotografía.

“Tenía mucha presión sobre mí. Siempre que cometía un error, todo el mundo me miraba y decía: ‘Oh, por Dios, ha cometido un error’. Todavía me gusta y sigo mirando partidos con mi padre, pero simplemente quería emprender mi propio camino”, se sinceró en la misma entrevista.

Brooklyn ya ha empezado a recoger los primeros frutos de su vocación ahora que acaba de publicar el libro ‘What I See’: una selección de 300 instantáneas que ha venido realizando en los últimos años.

En solo unas semanas, además, abandonará la casa familiar que sus padres tienen en Londres para empezar una vida independiente en Nueva York, donde tiene previsto cursar sus estudios universitarios en el exclusivo centro privado Parsons School of Design.

“Voy a mudarme a Nueva York en agosto para estudiar fotografía durante cuatro años. Qué ganas tengo. La fotografía es lo que realmente quiero hacer. Es decir, me encanta hacer fotos, así que pienso que está hecha para mí. He estado realizando una estancia de prácticas con Nick Knight y fue muy divertido, muy guay. Es un tipo increíble. ¡Me hizo trabajar mucho!”, reveló también sobre una de sus primeras experiencias laborales al lado del reputado fotógrafo británico.