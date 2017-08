Miguel Ángel Silvestre acoge a un perrito sin hogar

El actor Miguel Ángel Silvestre sigue derritiendo a sus fans a través de su cuenta de Instagram, aunque en esta última ocasión no lo ha hecho con una de esas fotografías en las que presume de abdominales, sino demostrando que además de guapo también tiene un corazón de oro.

Según ha anunciado en su perfil de la red social Tails Of The City Rescue, un refugio para animales de Los Ángeles, el protagonista de ‘Velvet’ y ‘Sense 8’ ha acogido temporalmente en su hogar a un simpático perrito llamado Sugar para que no tenga que pasar en una jaula el tiempo que tarden en encontrarle una nueva familia.

“‘Fostering’ significa adopción por un periodo de tiempo, es una buena alternativa para dar refugio a muchos perros abandonados. La asociación se hace cargo de todos los gastos (comida…), tú solo tienes que darle hogar, cariño y paseos. También te dan la posibilidad de adopción de por vida en caso de que decidas quedártelo/a”, explica el texto que el propio Miguel Ángel ha publicado en su cuenta junto a una fotografía suya y de su nuevo compañero canino, para animar a otros a seguir su ejemplo.

De momento, tal y como explican desde la propia asociación, el artista es únicamente el ‘padre de acogida’ del can, aunque quién sabe si en un futuro decidirá hacer permanente la situación para poner un nuevo Pistacho en su vida. Y es que Miguel Ángel se quedó sin perro y sin novia a un mismo tiempo cuando en 2014 concluyó su relación sentimental con la guapa actriz Blanca Suárez, dueña del mencionado Pistacho. Sin embargo, parece que en aquella época se acostumbró a tener una mascota en su vida, un vacío que ha decidido volver a llenar ahora que se encuentra instalado en Los Ángeles.

Sin duda Miguel Ángel no será el único que colme de carantoñas a Sugar, ya que según desvela el Instagram de Albania Sagarra, la nueva novia del actor a quien ha conocido en su aventura al otro lado del Atlántico, ella también es una verdadera apasionada de los animales.