David Zepeda revela la reacción que tuvo su novia

A pesar de no brindar muchos detalles sobre su relación sentimental, David Zepeda reveló la reacción que tuvo su novia, la actriz Lina Radwan, al enterarse que formará parte del elenco del show “Solo para mujeres”.

“Es la menos celosa y es la primera que me dijo: ‘mi amor adelante’. Ella me ayuda en todos los elementos, en vestuario, baila increíble, entonces también me ayuda en mis coreografías cuando llego de los ensayos, hay mucho apoyo en ese sentido”, contó el actor.

Tras seis años de romance, la actriz mexicana ha sabido conquistar a Zepeda. “Siempre ha estado ahí, me gusta mi vida personal mantenerla un poquito al margen de tanta información que luego surge porque dura un poco más, creo que se hace más íntimo y también al público creo no le interesa saber todo de la vida de los actores. Luego interpretas a un personaje y saben más de tu vida personal y no es tan interesante”.

Al respecto de sus planes de formalizar su relación y contraer nupcias, el mexicano bromeó: “más adelantito ahí estamos, cuando cumpla 30 años… de carrera, ‘¿qué pasó compadre, de qué se ríe?’” (Dijo a un reportero). Y reiteró: “más adelantito”.

Por otra parte, David sostuvo su idea de continuar con su carrera de cantante a pesar de las críticas. “Encontramos a muchísimo talento en la composición, en este caso con Horacio Palencia, con el favor de Dios seguiremos trabajando con él y por qué no, ir sumando nuevas figuras en la composición, (…) no es que yo ya me vaya al regional mexicano, yo sigo con mi línea de ritmos latinos. (Las críticas) siempre (son) bienvenidas, siempre las escucho y las tomo con un gran respeto sobre todo cuando son objetivas y claras, y hay que aguantar vara a veces”, finalizó.

Tras más de un lustro de noviazgo, Lina siempre ha demostrado su apoyo a David, incluso en los momentos en que se vio envuelto en un escándalo sexual gracias a que en las redes sociales se filtró una imagen donde aparece completamente desnudo.