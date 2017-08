Demi Lovato no quiere verse ‘etiquetada’ por su trastorno bipolar

La cantante Demi Lovato se ha destacado en los últimos tiempos como una de las voces más autorizadas para sensibilizar a la opinión pública sobre los obstáculos y desafíos que presentan las enfermedades mentales en el día a día de aquellos que las sufren, como ella misma ha experimentado al haber estado ingresada en varias clínicas de rehabilitación para lidiar con las consecuencias de su trastorno bipolar.

Sin embargo, ahora que la artista prepara nuevo disco y pretende lanzarlo al mercado el año que viene, no ha dudado en volver a compartir su experiencia desde un punto de vista mucho más positivo, dejando claro que a pesar de las dificultades que entraña su condición médica, esta nunca le ha supuesto una barrera infranqueable a la hora de dedicarse a lo que más le gusta y, en general, llevar una vida plena.

“Creo que cuando la gente se refiere a mí como bipolar, es algo que… Bueno, es real, pero no me gusta que la gente lo use como una etiqueta. Es algo que tengo, no es algo que soy o que me identifique como persona”, ha asegurado en conversación con la emisora iHeart Radio.