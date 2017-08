A estas alturas de su carrera, Blanca Suárez ya ha perdido la cuenta de todas las ocasiones en que su aspecto ha sido noticia: bien sea por sus cambios de peso por motivos laborales -para el film ‘El bar’-, por un supuesto uso y abuso del Photoshop -en una campaña de trajes de baño- o por la evolución de su imagen de ‘chica de al lado’ a icono de moda.

Aunque ya se haya acostumbrado a que hablen más de ella por su físico “que por trabajo”, eso no implica que no siga doliéndole cuando se encuentra con un comentario negativo de esos que con tanta ligereza se realizan en la esfera virtual.

“A veces me afecta, y me crea una comedura de coco. Opinar es maravilloso, sin embargo, creo que la gente no es consciente de que esa libertad que nos proporcionan las redes sociales es un arma de doble filo, porque esa difusión es inmediata y hay muchas cosas detrás que se desconocen”, asegura la protagonista de ‘Las chicas del cable’ en una entrevista a ‘La otra crónica’ de El Mundo.

Para su asombro e indignación, la intérprete ha sido criticada tanto por lucir una figura demasiado esbelta como por aumentar de peso, lo que le ha hecho llegar a la conclusión de que el ‘problema’ no es ella, sino los demás.

“Si estás muy delgada, te acusan de poco natural. Si tienes celulitis sales en el ‘aaargh’ de las revistas porque se te ha ido de la mano lo de los bollos y qué fuerte cómo está tomando el sol en la playa con esas cartucheras. Me encantaría preguntarle a todo el mundo, ¿en qué quedamos?”, se lamenta.

Y por si aún quedaba alguna duda sobre si lleva o no una dieta saludable, Blanca confiesa que no hay mayor placer para ella que “un buen plato de pasta” o los “bocatas de pan del día anterior con Nocilla”.