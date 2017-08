Chenoa trata de zanjar el debate de su ‘amor’ por David Bisbal

La cantante Chenoa no solo ha tenido que soportar en los últimos meses que, tras el concierto que en octubre ofrecieron los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ para marcar el quince aniversario de su paso por el concurso, ciertos medios la hayan presentado como una víctima a cuenta de la supuesta ‘cobra’ que su ex David Bisbal le habría hecho sobre el escenario cuando esta trató de darle un beso, sino también el interminable debate que sigue vigente en relación con el pasado sentimental que comparte con el cantante.

Tanto es así, que en su última intervención televisiva la mallorquina ha tenido que hacer frente una vez más a las incisivas preguntas que ha venido recibiendo de forma constante sobre los sentimientos que, a día de hoy, todavía albergaría hacia el almeriense, una circunstancia que ella ha aprovechado para tratar de zanjar el asunto de una vez por todas.

“Lo intenté hacer lo mejor que pude, no quería hacer una farsa, no quería estar sobreactuada. Quise tener un momento de catarsis y recrear el amor y el cariño que había sentido por esa persona”. Sin vergüenza, sin el qué dirán.

Me da igual que hablen. Yo soy más afortunada por haber querido, mucho más que aquellos que se puedan reír de mí por haber estado enamorada”, aseguró a su paso por el programa de la televisión catalana ‘Això no és un trio’, antes de sentenciar con rotundidad: “Ya lo he superado, no estoy enamorada”.

Sin perder en ningún momento la compostura y dejando entrever que cada vez presta menos atención a los rumores y habladurías que circulan sobre su plano más íntimo, la carismática artista ha hecho un nuevo esfuerzo para redirigir la curiosidad de la opinión pública hacia el ámbito de su vida en el que está completamente volcada hoy en día, que no es otro que el relativo a su sólida carrera musical.

“Estoy soltera y muy a gusto, no lo descarto pero ahora mismo estoy casada con mi música y mis hijos son los discos”, confesó sobre la posibilidad de encontrar pareja y debutar algún día en la maternidad, un tema que por otro lado no parece preocuparle demasiado en comparación con los niveles de exigencia que se marca en su trabajo. De hecho, Chenoa afirma, en este sentido, que ella es su “peor enemiga” y que nunca está del todo satisfecha con los resultados.